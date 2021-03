LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Valentino Rossi lavora su run brevi, in vetta sale Quartararo! (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Aleix Espargarò e Fabio Quartararo spingono! Fanno segnare i loro migliori parziali. Il francese chiude in 1:54.846 e vola in vetta mentre lo spagnolo chiude in 1:54.834 e non migliora. 15.22 Aleix Espargarò ci smentisce subito e migliora ancora. Arriva al T2 con 273 millesimi, 244 al T3 e chiude in 1:54.721 a 133 da Morbideli. Lo spagnolo si rilancia subito! 15.19 Valentino Rossi torna ai box dopo un altro run molto breve. Morbidelli, Aleix Espargarò e Bagnaia proseguono nel loro lavoro ma senza ottenere tempi interessanti. 15.16 Calano le ombre della sera a Losail. Come sempre il circuito Qatariota regala uno scenario meraviglioso… It can be lonely out there…#QatarTest pic.twitter.com/r2Z2rslSU5 — ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Aleix Espargarò e Fabio Quartararo spingono! Fanno segnare i loro migliori parziali. Il francese chiude in 1:54.846 e vola inmentre lo spagnolo chiude in 1:54.834 e non migliora. 15.22 Aleix Espargarò ci smentisce subito e migliora ancora. Arriva al T2 con 273 millesimi, 244 al T3 e chiude in 1:54.721 a 133 da Morbideli. Lo spagnolo si rilancia subito! 15.19torna ai box dopo un altro run molto breve. Morbidelli, Aleix Espargarò e Bagnaia proseguono nel loro lavoro ma senza ottenere tempi interessanti. 15.16 Calano le ombre della sera a Losail. Come sempre il circuitoiota regala uno scenario meraviglioso… It can be lonely out there…#pic.twitter.com/r2Z2rslSU5 — ...

