LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 68-74, Eurolega basket in DIRETTA: a 5? dalla fine i moscoviti cercano la rimonta (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-76 SHIELDS! Penetra contro Shengelia e appoggia al vetro! 68-74 1/2 Hackett. Fallo fischiato a Roll su Hackett dopo il recupero di palla a rimbalzo di quest’ultimo, decisione rivedibile, ma sono due liberi. James fa collassare la difesa, tripla di Hackett nell’angolo, errore; palla fuori, ultimo tocco Milano. 67-74 Tripla di Clyburn. 6? alla fine. 64-74 Rimbalzo di Hines, scarico per Punter, arresto e tiro dalla media! 64-72 Realizza l’aggiuntivo Clyburn. 63-72 Clyburn raccoglie l’air ball di James, Datome non riesce a tenerlo: potenziale gioco da tre. 61-72 Bomba dall’angolo di Hackett, che ha oltre il 45% da tre in stagione. Tre possessi offensivi in fila per Milano, ma nessun canestro. Poco più di 8? alla fine, poi James ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-76 SHIELDS! Penetra contro Shengelia e appoggia al vetro! 68-74 1/2 Hackett. Fallo fischiato a Roll su Hackett dopo il recupero di palla a rimbalzo di quest’ultimo, decisione rivedibile, ma sono due liberi. James fa collassare la difesa, tripla di Hackett nell’angolo, errore; palla fuori, ultimo tocco. 67-74 Tripla di Clyburn. 6? alla. 64-74 Rimbalzo di Hines, scarico per Punter, arresto e tiromedia! 64-72 Realizza l’aggiuntivo Clyburn. 63-72 Clyburn raccoglie l’air ball di James, Datome non riesce a tenerlo: potenziale gioco da tre. 61-72 Bomba dall’angolo di Hackett, che ha oltre il 45% da tre in stagione. Tre possessi offensivi in fila per, ma nessun canestro. Poco più di 8? alla, poi James ...

