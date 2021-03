Le Coq Sportif veste l'Alpine F1 Team e crea la prima maglia dedicata (Di giovedì 11 marzo 2021) Una scuderia è come una squadra. È sulla base di questo presupposto che Le Coq Sportif e Alpine F1 hanno deciso di creare una maglia speciale, ed è la prima la prima volta che una squadra del ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Una scuderia è come una squadra. È sulla base di questo presupposto che Le CoqF1 hanno deciso dire unaspeciale, ed è lalavolta che una squadra del ...

L’Alpine come le squadre di calcio: Alonso e Ocon con maglietta personalizzata La scuderia “figlia” della Renault ha creato con lo sponsor tecnico una divisa per il test in Bahrain dal 12 marzo. Anche sulle magliettee i colori della bandiera francese ...

