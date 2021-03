Lady Gaga in House of Gucci, Patrizia Reggiani è furiosa: il mancato gesto (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex moglie del noto stilista si scaglia contro l'attrice, che la sta interpretando nel film di Ridley Scott, accusandola di mancato buon senso perché non ha voluto incontrarla L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex moglie del noto stilista si scaglia contro l'attrice, che la sta interpretando nel film di Ridley Scott, accusandola dibuon senso perché non ha voluto incontrarla L'articolo proviene da Gossip e Tv.

