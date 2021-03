La Pupa e il Secchione e viceversa 2, Alessio Guidi e Stephanie Bellarte confermano: “Stiamo insieme!” (Di giovedì 11 marzo 2021) Protagonisti de La Pupa e il Secchione e viceversa 2, Alessio Guidi e Stephanie Bellarte sono stati molto fortunati in quest’esperienza. Guidi aveva partecipato al format in qualità di Secchione in coppia prima con la Pupa Miryea Stabile e poi proprio con Stephanie. Il programma, infatti, prevede che Pupi/e e Secchioni/e formino delle coppie per poi affrontare delle prove in cui è fondamentale che ogni partner sia insegnante dell’altro. Quest’anno, la seconda edizione è stata vinta dalla coppia Marini – Miryea, ma Guidi si è comunque classificato secondo insieme a Stephanie. Tra i due ragazzi, inoltre, nel docu-reality è scoppiato l’amore. Come aveva già anticipato il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 marzo 2021) Protagonisti de Lae il2,sono stati molto fortunati in quest’esperienza.aveva partecipato al format in qualità diin coppia prima con laMiryea Stabile e poi proprio con. Il programma, infatti, prevede che Pupi/e e Secchioni/e formino delle coppie per poi affrontare delle prove in cui è fondamentale che ogni partner sia insegnante dell’altro. Quest’anno, la seconda edizione è stata vinta dalla coppia Marini – Miryea, masi è comunque classificato secondo insieme a. Tra i due ragazzi, inoltre, nel docu-reality è scoppiato l’amore. Come aveva già anticipato il ...

