Isola, Elettra Lamborghini ko. Ecco chi la sostituisce (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi prenderà il posto di Elettra Lamborghini all'Isola dei famosi? La cantante si è presa il Covide quindi non potrà occupare la poltrona di opinionista almeno per qualche puntata. Il più papabile sembra essere l'ex vippone Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, che diventerebbe opinionista supplente. Tommaso Zorzi è un po' l'asso pigliatutto. Dopo aver trionfato nella quinta edizione, quella dei record, del Grande Fratello Vip, è pronto Articolo completo: dal blog SoloDonna

