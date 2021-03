Inter | si ferma Vidal | domani sarà operato al ginocchio sinistro

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata diArturosi sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, advento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del. Con questa nota l’ufficializza lo stop del giocatore cileno che dunque, con tutta probabilità, termina in anticipo la stagione 2020/2021.aveva giocato da titolare l’ultima partita contro l’Atalanta e ad inizio secondo tempo era stato sostituito da Eriksen. SportFace.

