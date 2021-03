In Liguria somministrate 5.500 dosi del lotto AstraZeneca sospeso da Aifa (Di giovedì 11 marzo 2021) GENOVA – In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi del lotto di Astrazeneca stoppato da Aifa, di cui 5.500 già somministrate. Lo fa sapere Alisa, l’azienda ligure sanitaria, che ha dato mandato a tutte le aziende sociosanitarie di sospendere immediatamente la somministrazione del lotto oggetto dell’avviso dell’Agenzia del farmaco, comunicare eventuali giacenze ed effettuare una ricognizione in tutti i punti di vaccinazione in cui il vaccino è stato distribuito. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) GENOVA – In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi del lotto di Astrazeneca stoppato da Aifa, di cui 5.500 già somministrate. Lo fa sapere Alisa, l’azienda ligure sanitaria, che ha dato mandato a tutte le aziende sociosanitarie di sospendere immediatamente la somministrazione del lotto oggetto dell’avviso dell’Agenzia del farmaco, comunicare eventuali giacenze ed effettuare una ricognizione in tutti i punti di vaccinazione in cui il vaccino è stato distribuito.

