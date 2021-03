Honor 10A e V40 Lite prossimi al lancio | tutti i prodotti in cantiere

(Di giovedì 11 marzo 2021) Presto faremo la conoscenza dei medio-gamma10A e V40, presumibilmente dotati dei servizi Google per la libertà di azione che è riuscita a ritagliarsi l’azienda una volta rotto il legame con Huawei. Come anticipato da ‘RODENT95‘, iin ballo sono tanti: oltre ai già citati10A e V40, il produttore cinese starebbe lavorando ad un nuovo tablet di fascia alta, identificato con il nome diV7. Il suo predecessore,V6, è spinto dal processore Kirin 985: lo scenario adesso cambierà, non potendo piùusufruire della componentistica interna fornita da Huawei.V710A40 series— Teme (??) (@RODENT950) March 9, 202110A, ...

Advertising

zazoomblog : Honor sarebbe in procinto di lanciare 10A e V40 Lite secondo un leak - #Honor #sarebbe #procinto #lanciare… - TuttoAndroid : Honor sarebbe in procinto di lanciare 10A e V40 Lite secondo un leak - andreazenatti93 : RT @GizChinait: #HONOR 10A, V40 Lite e i tablet V7 e Pad 7 sono più vicini del previsto - GizChinait : #HONOR 10A, V40 Lite e i tablet V7 e Pad 7 sono più vicini del previsto -

Ultime Notizie dalla rete : Honor 10A

Telefonino.net

... mentre per quanto riguarda il modello della categoria 'entry - level' dovrebbe trattarsi del sostituto di quello attualmente in commercio, l'9A e quindi denominato. Il nuovo device di ...Il nuovissimoMagicBook Pro, alimentato dal processore Intel® Core™ i5 - 10210U digenerazione, è in pre - vendita a £949,99 su HIHONOR Regno Unito dal 21 gennaio e arriverà ...Secondo quanto si apprende in rete, sembra che i nuovi Honor V40 Lite e 10A siano i prossimi device pronti al debutto con all'interno il Play Store.Da un nuovo leak abbiamo notizia dell'arrivo sul mercato, molto a breve, degli smartphone Honor V40 Lite e 10A e dei tablet Pad 7 e V7.