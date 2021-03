GF Vip: Rosalinda Cannavò sentita in Procura per la morte di Teodosio Losito (Di venerdì 12 marzo 2021) La Procura di Roma torna ad indagare sul caso di Teodosio Losito, dopo alcune frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip da parte di due attori concorrenti, Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra. Durante le prime settimane di reality, Rosalinda e Massimiliano non avevano ancora rivelato al mondo la verità dietro il loro rapporto. I due attori entrarono nella Casa in qualità di ex fidanzati e solo dopo diverso tempo è uscita fuori la verità. I loro discorsi in più di un’occasione si sono concentrati su una presunta “setta” di cui entrambi avrebbero fatto parte nel periodo in cui lavoravano per la casa di produzione Ares. All’interno di questa conversazione, i due attori hanno anche fatto cenno alla morte di Teodosio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi Roma torna ad indagare sul caso di, dopo alcune frasi pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip da parte di due attori concorrenti,(in arte Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra. Durante le prime settimane di reality,e Massimiliano non avevano ancora rivelato al mondo la verità dietro il loro rapporto. I due attori entrarono nella Casa in qualità di ex fidanzati e solo dopo diverso tempo è uscita fuori la verità. I loro discorsi in più di un’occasione si sono concentrati su una presunta “setta” di cui entrambi avrebbero fatto parte nel periodo in cui lavoravano per la casa di produzione Ares. All’interno di questa conversazione, i due attori hanno anche fatto cenno alladi...

