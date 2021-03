Galliani ricoverato in ospedale per Covid: situazione sotto controllo (Di giovedì 11 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale per Coronavirus: le sue condizioni Adriano Galliani, è stato ricoverato in ospedale al San Raffaele. L’attuale amministratore delegato del Monza ha subito un peggioramento generale della sintomatologia da Covid-19 e per questo motivo è stato trasferito in ospedale in via precauzionale. La situazione sarebbe comunque sotto controllo e le condizioni del dirigente non preoccuperebbero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) L’amministratore delegato del Monza Adrianoè statoinper Coronavirus: le sue condizioni Adriano, è statoinal San Raffaele. L’attuale amministratore delegato del Monza ha subito un peggioramento generale della sintomatologia da-19 e per questo motivo è stato trasferito inin via precauzionale. Lasarebbe comunquee le condizioni del dirigente non preoccuperebbero. Leggi su Calcionews24.com

