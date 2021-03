Fukushima | 11 marzo 2011 | terremoto | maremoto e disastro nucleare

BiblioCologno : 'La Lettura' del 28 febbraio ha dedicato quattro pagine all'anniversario di quell'11 marzo 2011 e del disastro di… - BiblioCologno : Alle 6.46 dell'11 marzo 2011 si verificò un terremoto di magnitudo 9 in Giappone. La scossa, e il successivo tsunam… - CdT_Online : L’11 marzo del 2011 uno tsunami travolse il Giappone - Viaggio a Fukushima, dove le onde devastarono la centrale nu… - occhio_notizie : L'11 marzo del 2011 avvenne il disastro di Fukushima #11marzo #accaddeoggi - TassoOfficial : 11 marzo 2011, 10 anni fa: il disastro nucleare di Fukushima (Giappone). Ve lo ricordate? -

Ultime Notizie dalla rete : Fukushima marzo

la Repubblica

... in particolare nei pressi della centrale atomica diDaiichi, ha un'estensione di 337 chilometri quadrati. . 112021, a 10 anni dalla tragedia, il numero esatto dei morti è ancora sconosciuto L'11del 2011 terremoto e tsunami provocarono lo storico incidente di. Oggi tutta l'area è in via di decontaminazione. Ma rimane quasi disabitata di Viola Rigoli S ono passati esattamente ...La storia di Yuji Onuma, un agente immobiliare che abitava a quattro chilometri dalla centrale nucleare: ora è un imprenditore dell'energia solare ...TOKYO - Oggi è il decimo anniversario della tragedia di Fukushima, una delle peggiori avvenute sulla Terra nel decennio scorso. Il terremoto - L'11 marzo 2011, alle 14.46 ora locale (le 6.46 in Svizze ...