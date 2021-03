Film Gucci | primo ciak a Milano | Lady Gaga in Statale La rabbia social degli universitari | ' Lei era lì e io a casa'

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - repubblica : Lady Gaga, la 'signora Gucci' è arrivata a Milano: Continuano le riprese del nuovo film di Ridley Scott con la pop… - SkyTG24 : “Gucci”, nel centro di Milano si gira il film di Ridley Scott con Lady Gaga. FOTO - Alpenrosegress : RT @aostasera: Lady Gaga e Adam Driver sono Patrizia Reggiani e Maurizio #Gucci sul set di #Gressoney - llittlewicked : RT @arianoglande: Nel film di Gucci vorrei il remake dell’intervista a storie maledette con la Leosini interpretata da una magistrale Jane… -

Ultime Notizie dalla rete : Film Gucci

Agenzia ANSA

Hollywood è sbarcata a Milano. Da ieri mattina sono iniziate le riprese per ilHouse offirmato da Ridley Scott, protagonisti Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio) e un altro manipolo di star da Al Pacino a Jeremy Irons. La pellicola ripercorre ...Il conto alla rovescia è già scattato. Esattamente tra una settimana, infatti, la zona della Tremezzina ospiterà le riprese delHouse of, del regista Ridley Scott, autore di pellicole entrate nella storia della cinematografia come "Alien", "Blade runner", "Thelma & Louise" e "Il gladiatore". Lo stesso Scott con la ...I capelli scuri nascosti da un foulard, un impermeabile dalla vita strizzata e intorno al set un cordone di guardie del corpo degno di un capo di stato, Lady Gaga gira a Milano House of Gucci, ...Una storia pazzesca avvenuta nel 1985 che ha dato vita alla leggenda della bestia oggi soprannominata "Pablo Escobear".