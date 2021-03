Fifa 21, un pro player denuncia lo scandalo del mercato nero delle carte Fut (Di giovedì 11 marzo 2021) (Foto: Ea)Dopo alcune segnalazioni e dopo un chiacchiericcio iniziato sui social sono arrivate immagini e testimonianze della pratica di vendita e acquisto di carte rare e non scambiabili – quindi, non tracciabili – sulla piattaforma Fut di Fifa 21. Una pratica illegale e dannosa anche per Ea stessa, verosimilmente tradita da uno o più dipendenti truffaldini. Questo mercato nero ha già mosso diverse migliaia di euro a transazione ed è stato denominato sui social #eagate. La voce è rimasta nel sottobosco per lunghe settimane fino a che nelle scorse ore sono stati pubblicati prima degli screenshot e poi un emblematico video da parte del pro player italiano Matteo Ribera “RiberaRibell”, che svela in ogni dettaglio questa pratica che sembra ormai ben avviata e collaudata. Una testimonianza preziosa, che ha ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) (Foto: Ea)Dopo alcune segnalazioni e dopo un chiacchiericcio iniziato sui social sono arrivate immagini e testimonianze della pratica di vendita e acquisto dirare e non scambiabili – quindi, non tracciabili – sulla piattaforma Fut di21. Una pratica illegale e dannosa anche per Ea stessa, verosimilmente tradita da uno o più dipendenti truffaldini. Questoha già mosso diverse migliaia di euro a transazione ed è stato denominato sui social #eagate. La voce è rimasta nel sottobosco per lunghe settimane fino a che nelle scorse ore sono stati pubblicati prima degli screenshot e poi un emblematico video da parte del proitaliano Matteo Ribera “RiberaRibell”, che svela in ogni dettaglio questa pratica che sembra ormai ben avviata e collaudata. Una testimonianza preziosa, che ha ...

Advertising

FImpavid : @IPako_10 @HouseOfProClub @OffSidePage_ @pctransfermarkt @rumors_pro Ciao, cerchi Pro Club di FIFA? Vieni a provare… - FutXFan : FIFA 21 PLAY LIKE A PRO: Le Tattiche e le Istruzioni per il 4312 di Cosimo Guarnieri - gurzet : (2/2) .. tornerò su Fifa ma soltanto sul Pro Club perché penso che l' 1v1 sia davvero imbarazzante. Devo soltanto o… - gurzet : Ho provato il Pro Club su Pes e devo dire che non ha nulla a che fare con Fifa. Ho fatto qualche partita e ho notat… - lisa__lisah : Non so come sentirmi a sapere tutti i nomi dei pro di fifa.... -