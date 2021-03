Europa League: tris dell’Ajax, vince il Villarreal a Kiev. A segno anche Albiol (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan ha riacciuffato il Manchester United in pieno recupero grazie al gol di Kjaer, ottime vittorie per Ajax e Villarreal, pareggio tra Slavia Praga e Rangers. Ecco i risultati delle gare delle 18.55 valide per gli ottavi di finale di Europa League: Ajax-Young Boys 3-0 (62? Klaassen, 82? Tadic, 92? Brobbey)Manchester United-Milan 1-1 (50? Diallo, 92? Kjaer)Dinamo Kiev-Villarreal 0-2 (30? Pau Torres, 52? Raul Albiol)Slavia Praga-Rangers 1-1 (7? Stanciu, 36? Helander) Foto: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan ha riacciuffato il Mster United in pieno recupero grazie al gol di Kjaer, ottime vittorie per Ajax e, pareggio tra Slavia Praga e Rangers. Ecco i risultati delle gare delle 18.55 valide per gli ottavi di finale di: Ajax-Young Boys 3-0 (62? Klaassen, 82? Tadic, 92? Brobbey)Mster United-Milan 1-1 (50? Diallo, 92? Kjaer)Dinamo0-2 (30? Pau Torres, 52? Raul)Slavia Praga-Rangers 1-1 (7? Stanciu, 36? Helander) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Mterryf1 : La cosa che mi fa pensare è che tra gironi,sedicesimi ed ottavi abbiamo affrontato tre squadre che hanno vinto la c… - sportface2016 : #RomaShakhtar, problemi al polpaccio per #Mkhitaryan: al suo posto entra Mayoral - RB18991 : @Laura41185377 Dicono in Italia ...ma non é vero...se Chiesa veniva al Milan scudetto ed Europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Manchester United - Milan, Pioli: "Gruppo eccezionale, ripetiamoci al ritorno" Il gol di Kjaer in pieno recupero permette al Milan di pareggiare per 1 - 1 a Manchester contro lo United e guardare con fiducia al ritorno degli ottavi di finale di Europa League . 'I complimenti vanno fatti ai giocatori - ammette Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport - hanno giocato una partita con personalità provando a comandare il gioco. Hanno saputo ...

Milan, Pioli: 'Siamo all'altezza dello United. E il Napoli...' ... l'1 - 1 è meritato e dà un leggero vantaggio ai rossoneri in vista del ritorno dell'ottavo di Europa League. "Lo United è l'avversario giusto per noi, stiamo lavorando per far tornare il Milan ai ...

Europa League, i risultati in diretta LIVE delle partite delle 21 Sky Sport Calcio: Europa League, Kjaer risponde a Diallo, 1-1 tra ManU e Milan (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – In avvio di ripresa Solskjaer inserisce Diallo, il fratello di Hamad Traore del Sassuolo. Il 18enne gioca il secondo tempo al posto di Martial e al 5' sblocca i ...

Le pagelle rossonere: Kjaer di testa e cuore, Kessiè è illuminante Manchester - Sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del Manchester United: Pioli con gli uomini contati pareggia 1-1 allo scadere. Ecco le pagelle rossonere: Donnarumma 6: Pri ...

