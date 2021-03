Enrico Letta potrebbe diventare il prossimo Segretario Pd? Cosa si sa al momento (Di giovedì 11 marzo 2021) Enrico Letta potrebbe diventare il prossimo Segretario Pd? La candidatura dell’ex Presidente del Consiglio ai vertici Dem tra le prime ipotesi emerse dalle indiscrezioni a seguito dell’annuncio delle dimissioni di Zingaretti. In queste ore è stato lo stesso Letta a confermare questa possibilità. Come potrebbe andare a finire? Enrico Letta: ancora qualche ora per pensarci Fino a ieri, la possibilità che Enrico Letta si candidasse alla Segreteria Pd in sostituzione del dimissionario Zingaretti sembrava solo una delle tante in circolazione nel sottobosco politico. In queste ore, però, è stato lo stesso ex Presidente del Consiglio a confermare come, effettivamente, ci stia ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 marzo 2021)ilPd? La candidatura dell’ex Presidente del Consiglio ai vertici Dem tra le prime ipotesi emerse dalle indiscrezioni a seguito dell’annuncio delle dimissioni di Zingaretti. In queste ore è stato lo stessoa confermare questa possibilità. Comeandare a finire?: ancora qualche ora per pensarci Fino a ieri, la possibilità chesi candidasse alla Segreteria Pd in sostituzione del dimissionario Zingaretti sembrava solo una delle tante in circolazione nel sottobosco politico. In queste ore, però, è stato lo stesso ex Presidente del Consiglio a confermare come, effettivamente, ci stia ...

