Enrico Letta | il ritorno

(Di giovedì 11 marzo 2021)tornerà da Parigi per fare il segretario Pd? – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #11marzo ##pd #politica ##staisereno #webcomic #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... l'opinione degli elettori del PD sull'ipotesi di affidare, dopo le dimissioni di Zingaretti, la guida del Partito Democratico all'ex Presidente del Consiglio, che s'è riservato di ...Il deputato di Leu e ex segretario Pd Guglielmo Epifani commenta la probabile scelta dicome nuovo traghettatore nel ruolo di segretario Pd. "Guardiamo con attenzione e rispetto al travaglio che stanno vivendo. Da parte nostra c'è l'urgenza di superare la frammentazione, ...Roma, 11 mar (Adnkronos) – Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è al primo posto in un sondaggio Emg condotto per la trasmissione Tv Agorà che h ...Enrico Letta presenta tutte le caratteristiche per rispondere alla crisi che il PD sta attraversando in questa molto specifica contingenza storica. Dunque non va bene come segretario. D’accordo, un po ...