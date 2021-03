Diritti TV Serie A | ancora nulla da fare | settimana prossima nuova assemblea

(Di giovedì 11 marzo 2021)da assegnare iTV dellaA 2021/2024fumata grigia per l’assegnazione deiTV dellaA per il triennio 2021/2024. I club del massimo campionato di calcio non hanno trovato l’accordo nemmeno nell’tenutasi in videoconferenza nella giornata odierna. Tra DAZN e Sky èin vantaggio la piattaforma in streaming con 11 voti a favore (Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) con gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) che si sono astenuti.-tv--a2Per l’assegnazione sono necessari almeno 14 voti. Una...

Nuova fumata grigia in LegaA suitv per il campionato 2021/24. Non sono cambiati gli schieramenti nel corso dell'assemblea dei club da poco conclusasi: 11 voti (da Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese) con gli altri 9 club (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) che si sono astenuti.