Diavolo contro diavolo: Pioli per la storia. E Fonseca sfida l'altra sua ex (Di giovedì 11 marzo 2021) Non deve essere stato facile per il traduttore ucraino impegnato nella conferenza stampa di Fonseca e Pellegrini tradurre quell'espressione "Due piccioni con una fava" usata dal numero 7 giallorosso per sintetizzare il valore dell'impegno contro lo Shakhtar Donetsk. A precisa domanda sulle esperienze fin qui deludenti di molte italiane in Europa, Pellegrini ha risposto: "Vogliamo invertire il trend sugli scontri diretti e quello delle italiane in questa stagione". Due piccioni con una fava appunto. Nel tentativo di ostacolare Roma e Milan, ci sono Shakhtar Donetsk e Manchester United. Sfide da Champions, e si può dire che le italiane fortunate proprio non lo sono state a Nyon. Specialmente se consideriamo che il Tottenham tra ottavi e sedicesimi ha trovato Dinamo Zagabria e Wolfsberger mentre il Leicester è uscito contro il modesto ...

