Dacia Spring | al via gli ordini dell’auto elettrica da meno di diecimila euro

(Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi partono gliper, mentre le prime consegne sono previste per settembre. L’entry level del nuovo crossover elettrico del marchio rudi proprietà Renault prevede un listino da 19.900. Che, per effetto degli ecobonus in caso di rottamazione, diventano 9.460: una vera e propria risposta democratica alla domanda di mobilità urbana a elettroni. Misure da compatta, 4 posti a disposizione, autonomia di 230 chilometri nel ciclo Wltp (che diventano 305 se usata solo in città), laè disponibile in due allestimenti (Comfort e Comfort+) e tre versioni. La prima è dedicata a privati e aziende, ma ci sono anche la Business (per operatori di car sharing) e la Cargo, ovvero la variante commerciale omologata N1. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dacia Spring

Virgilio Motori

I prezzi dellain Italia partono da 19.900 euro. Finalmente, la casa automobilistica ha svelato il listino di questo nuovo modello su cui ripone molte attese proprio in virtù di un costo particolarmente ...In una comunicazione ufficiale diffusa da Renault, la compagnia ha fatto sapere di essere in anticipo sulla tabella di marcia che porterà sul mercato laElectric , l'auto che promette di essere l' elettrica più economica disponibile in Europa , e che potrebbe letteralmente sconvolgere il mercato. Il prezzo lo scopriremo soltanto domani, ...Aperti gli ordini per la prima elettrica di Dacia, il piccolo crossover urbano che punta a democratizzare la mobilità elettrica in Europa: prezzi da 9.460 euro ...Renault si prepara a ufficializzare il prezzo di vendita di Dacia Spring Electric, che promette di diventare l'elettrica più economica disponibile in Europa.