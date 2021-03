Covid: M5S, 'Lombardia in ritardo su malati cronici, vaccinarli subito' (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "In Lombardia si proceda a vaccinare i malati oncologici e le persone più fragili con malattie croniche, subito”. È quanto afferma Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia. "Nella nostra regione - testimonia il consigliere - il numero di somministrazioni di vaccini continua ad essere deludente, soprattutto per i più fragili. È inaccettabile, visto che altre regioni sono già un passo avanti alla Lombardia. Per questo motivo ho presentato una mozione che spero verrà presto discussa in Consiglio regionale". Obiettivo del consigliere Degli Angeli è sottoporre all'attenzione della Giunta regionale quanto già richiesto da Foce (Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi): vaccinare senza ulteriori indugi le categorie più fragili assieme agli over 80, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "Insi proceda a vaccinare ioncologici e le persone più fragili con malattie croniche,”. È quanto afferma Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s. "Nella nostra regione - testimonia il consigliere - il numero di somministrazioni di vaccini continua ad essere deludente, soprattutto per i più fragili. È inaccettabile, visto che altre regioni sono già un passo avanti alla. Per questo motivo ho presentato una mozione che spero verrà presto discussa in Consiglio regionale". Obiettivo del consigliere Degli Angeli è sottoporre all'attenzione della Giunta regionale quanto già richiesto da Foce (Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi): vaccinare senza ulteriori indugi le categorie più fragili assieme agli over 80, ...

