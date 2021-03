Covid, Astrazeneca, gli esperti: “Giusto il blocco dell’Aifa, ma il vaccino è sicuro. Ora attenzione ai pregiudizi, non sia considerato di Serie B” (Di giovedì 11 marzo 2021) Covid, gli esperti: “vaccino Astrazeneca sicuro, attenzione al pregiudizio” “Il vaccino Astrazeneca è sicuro”: lo affermano quasi tutti gli esperti interpellati in queste ore sulla non pericolosità del siero anti-Covid prodotto dall’azienda anglo-svedese in seguito alla decisione dell’Aifa di ritirare un lotto del vaccino per sospette cause avverse e alla presa di posizione della Danimarca che ha momentaneamente sospeso le somministrazioni dopo alcuni casi di trombosi. Una decisione giusta, ma che non mette in discussione la sicurezza del vaccino secondo Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, che ha invitato anzitutto a ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021), gli: “alo” “Il”: lo affermano quasi tutti gliinterpellati in queste ore sulla non pericolosità del siero anti-prodotto dall’azienda anglo-svedese in seguito alla decisionedi ritirare un lotto delper sospette cause avverse e alla presa di posizione della Danimarca che ha momentaneamente sospeso le somministrazioni dopo alcuni casi di trombosi. Una decisione giusta, ma che non mette in discussione la sicurezza delsecondo Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, che ha invitato anzitutto a ...

Advertising

RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - alexandermarchi : In Scozia hanno somministrato il vaccino #AstraZeneca anche agli over 80. Dal 9 febbraio 94% di ricoveri in meno pe… - digioia_fabio : RT @Giorgiolaporta: La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) ha so… -