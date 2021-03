Conte e M5s, Versaci: “Ho perso la voglia di fare politica attiva” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Giuseppe Conte è stata la più grande intuizione politica di Luigi Di Maio e per me è stato il migliore Presidente del Consiglio dei Ministri che io ho potuto vedere all’opera” esordisce così Fabio Versaci, consigliere M5s, in un post che lui stesso definisce impopolare. Impopolare perchè pur apprezzando Giuseppe Conte, Versaci ammette di non comprendere “l’entusiasmo che vedo in una parte del Movimento dopo che Beppe Grillo di fatto gli ha consegnato le “chiavi” di tutto, compresa la possibilità di modificare lo Statuto, che con fatica avevamo costruito in questi anni specie dopo i difficili ma partecipati Stati Generali interni, mi preoccupa”. “Tutto questo mi pare il fallimento della politica intesa come gruppo di persone che si unisce e prende delle ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 11 marzo 2021) “Giuseppeè stata la più grande intuizionedi Luigi Di Maio e per me è stato il migliore Presidente del Consiglio dei Ministri che io ho potuto vedere all’opera” esordisce così Fabio, consigliere M5s, in un post che lui stesso definisce impopolare. Impopolare perchè pur apprezzando Giuseppeammette di non comprendere “l’entusiasmo che vedo in una parte del Movimento dopo che Beppe Grillo di fatto gli ha consegnato le “chiavi” di tutto, compresa la possibilità di modificare lo Statuto, che con fatica avevamo costruito in questi anni specie dopo i difficili ma partecipati Stati Generali interni, mi preoccupa”. “Tutto questo mi pare il fallimento dellaintesa come gruppo dine che si unisce e prende delle ...

