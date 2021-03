Atalanta-Spezia, i 25 convocati di Vincenzo Italiano: out Saponara e Provedel (Di giovedì 11 marzo 2021) Atalanta-Spezia caratterizzerà la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021, scontro tra compagini con ambizioni differenti, ma con filosofia di gioco similare. Vincenzo Italiano ha scelto 25 atleti in vista del complesso match di campionato, tra i quali non figurano Riccardo Saponara e Ivan Provedel, assenti a causa della loro positività al Coronavirus. Di seguito le scelte del tecnico spezzi, in vista del confronto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. convocati Spezia PORTIERI: Zoet, Rafael, Pucci. DIFENSORI: Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. CENTROCAMPISTI: Acampora, Ricci, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena. ATTACCANTI: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021)caratterizzerà la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021, scontro tra compagini con ambizioni differenti, ma con filosofia di gioco similare.ha scelto 25 atleti in vista del complesso match di campionato, tra i quali non figurano Riccardoe Ivan, assenti a causa della loro positività al Coronavirus. Di seguito le scelte del tecnico spezzi, in vista del confronto con l’di Gian Piero Gasperini.PORTIERI: Zoet, Rafael, Pucci. DIFENSORI: Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali. CENTROCAMPISTI: Acampora, Ricci, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena. ATTACCANTI: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, ...

