Astrazeneca | Pregliasco a iNews24 | “Stop precauzionale per verificare nesso tra trombosi e vaccino”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Si dovràse c’è la correlazione tra gli effetti collaterali e il“, dice Fabrizio, membro del Cts lombardo, in merito al blocco dell’Aifa, in via cautelativa, di un lotto del. Secondo il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, è tutto da vedere se i casi disiano stati realmente dovuti L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Pregliasco

Intervenuto a Rai News24 il virologo del Galeazzi di Milano, Fabrizio, ha commentato " Rischi vaccinazione sono irrisori e non deve passare l concetto chesia un vaccino di ...E' quanto affermato ieri dal virologo Fabriziointervistato dal direttore editoriale del ... Parlando ad esempio dell'stiamo riscontrando risultati ben diversi e superiori ...Vaccini AstraZeneca sospeti in Danimarca, Austria, Norvegia, Islanda dopo possibili casi di coaguli nel sangue: Aifa in Italia vieta un altro lotto sospetto ...Covid in Campania, parola a Pregliasco: "Le varianti sono un pericolo costante. Ora anche i giovani si contagiano". Servono misure più dure ...