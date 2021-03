Asl Napoli 1 | 12 addetti con stipendi gonfiati da mesi | intascati 150mila euro

(Di giovedì 11 marzo 2021) Si tratta di 12 dipendenti dell’Asl1, le cui buste paga sono finite sotto esame, che avrebbero percepito voci accessorie non dovute sui loroper. Dodici dipendenti dell’Asl1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro, intascando in totale circa 150.000in più su alcuni, come riportato

Dodici dipendenti dell'Asl Napoli 1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro stipendi, intascando in totale circa 150.000 euro in più su alcuni mesi, come riportato oggi da organi di stampa. Si tratta di 12 dipendenti dell'Asl1, le cui buste paga sono finite sotto esame, che avrebbero percepito voci accessorie non dovute sui loro stipendi. Tempo di lettura: < 1 minuto. Dodici dipendenti dell'Asl Napoli 1 hanno percepito voci accessorie non dovute sui loro stipendi, intascando in totale circa 150.000 euro in più su alcuni mesi.