Amadeus racconta il suo periodo drammatico: La carriera a rischio (Di giovedì 11 marzo 2021) Amadeus, amato conduttore tv, reduce dal grande successo di Sanremo 2021 si racconta: "Mettiamo fieno in cantina e speriamo che duri" AmadeusDopo una settimana difficile all'insegna di Sanremo 2021 il celebre conduttore Amadeus decide di ritagliarsi un po' di tempo per sé. Infatti notizia di poche ore fa, il direttore artistico dell'ultimo Festival di Sanremo è stato immortalato sul profilo Instagram dell'amica Paola Perego che è anche la compagna del manager Lucio Presta. Un momento di relax dopo le fatiche sanremesi e intanto Amadeus conferma che per il prossimo anno si fermerà e non condurrà la kermesse. Al contrario di quanto speravano il pubblico e i migliaia di fan e colleghi che hanno sottolineato il successo ottenuto anche quest'anno dal conduttore.

