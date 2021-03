Zona rossa, Speranza: "Nuove misure contro variante inglese Covid" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Auspichiamo 50 milioni di dosi di vaccino nel secondo trimestre e 80 nel terzo, dice Roberto Speranza Leggi su rainews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Auspichiamo 50 milioni di dosi di vaccino nel secondo trimestre e 80 nel terzo, dice Roberto

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - Corriere : ?? Restrizioni come a Natale - pvsassone : RT @Ruffino_Lorenzo: La Lombardia ha pubblicato i nuovi dati per il calcolo di Rt. Quello della scorsa settimana al 17 febbraio sale da 1.1… - h2s0o011 : @ledfloydroses Ti capisco. È verissimo, stiamo andando ancora in contro ad un ennesima chiusura totale (anche se pe… -