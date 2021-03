Volley, Playoff Superlega 2021: Milano rimonta Perugia in gara 1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Allianz Milano batte la Sir Safety Conad Perugia in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I meneghini fanno una grandissima rimonta dopo aver vinto precedentemente il turno preliminare contro Verona. La sfida va in archivio in quattro set con il punteggio di 18-25, 21-25, 27-25, 33-31, 19-17. RECAP – Si parte in sostanziale equilibrio, il primo break arriva dopo quattordici punti con Perugia che va sull’8-6. Verso la metà del parziale arriva il +4 per gli umbri che hanno approcciato meglio la contesa riuscendo ad allargare addirittura sul +6 (20-14). I padroni di casa fanno dunque loro il set con lo score di 25-18. Ad inizio secondo set si viaggia di nuovo a braccetto arrivando al 6-6, arriva poi un nuovo break di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Allianzbatte la Sir Safety Conadin-1 dei quarti di finale dei2020/. I meneghini fanno una grandissimadopo aver vinto precedentemente il turno preliminare contro Verona. La sfida va in archivio in quattro set con il punteggio di 18-25, 21-25, 27-25, 33-31, 19-17. RECAP – Si parte in sostanziale equilibrio, il primo break arriva dopo quattordici punti conche va sull’8-6. Verso la metà del parziale arriva il +4 per gli umbri che hanno approcciato meglio la contesa riuscendo ad allargare addirittura sul +6 (20-14). I padroni di casa fanno dunque loro il set con lo score di 25-18. Ad inizio secondo set si viaggia di nuovo a braccetto arrivando al 6-6, arriva poi un nuovo break di ...

