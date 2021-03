VIDEO PSG-Barcellona 1-1 dts: highlights e sintesi. Mbappé risponde a Messi, francesi ai quarti di Champions League 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Nessuna sorpresa a Parigi nel confronto valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021 di calcio. La sfida tra PSG e Barcellona è terminata sull’1-1 frutto delle marcature di Kylian Mbappé su rigore al 30? e al pari di Lionel Messi al 37?. Una partita assai godibile, in cui i giocatori hanno espresso un bel gioco offensivo, ma alla fine della fiera è stata la compagine transalpina a passare il turno, forte del successo della prima sfida (4-1) che aveva già messo in cassaforte il pass. Di seguito gli highlights del match: VIDEO highlights PSG-Barcellona 1-1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Nessuna sorpresa a Parigi nel confronto valido per il ritorno degli ottavi di finale didi calcio. La sfida tra PSG eè terminata sull’1-1 frutto delle marcature di Kyliansu rigore al 30? e al pari di Lionelal 37?. Una partita assai godibile, in cui i giocatori hanno espresso un bel gioco offensivo, ma alla fine della fiera è stata la compagine transalpina a passare il turno, forte del successo della prima sfida (4-1) che aveva già messo in cassaforte il pass. Di seguito glidel match:PSG-1-1 Foto: LaPresse

