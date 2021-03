Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 17:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON L’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO RICORDANDO CHE SONO ATTIVE LE NUOVE LINEE “ S” IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10 SERVIZIO ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO CON PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI AL MOMENTO RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE S02 ANNIBALIANO E S12 ROSSELLINI, PRECEDENTEMENTE DEVIATE PER LA RIMOZIONE DI UN ALBERO SULLA CARREGGIATA PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ALTEZZA USCITAFIUMICINO E ...