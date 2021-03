Vaccini? Giù le mani dalla Commissione Ue. Parla Guido Rasi (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ricerca di un capro espiatorio quando si è nei guai è uno sport tipicamente italiano. Fare sistema un po’ meno. Un cliché che trova triste conferma di fronte al cannoneggiamento continuo contro la Commissione Ue per il ritardo sui Vaccini. Di cui la Commissione Ue non è certo (l’unica) responsabile. E tantomeno lo è l’italiana alla guida della Direzione generale Salute, Sandra Gallina, che da luglio è stata chiamata dalla Direzione generale del Commercio per prendersi sulle spalle una responsabilità ben più gravosa: stringere al più presto il più alto numero di accordi con le case farmaceutiche per permettere a tutti i cittadini europei di ricevere in tempi rapidi il vaccino anti Covid-19. Succede che da settimane Gallina, funzionaria con una lunghissima esperienza da top negoziatrice dell’Ue, già fra i responsabili ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ricerca di un capro espiatorio quando si è nei guai è uno sport tipicamente italiano. Fare sistema un po’ meno. Un cliché che trova triste conferma di fronte al cannoneggiamento continuo contro laUe per il ritardo sui. Di cui laUe non è certo (l’unica) responsabile. E tantomeno lo è l’italiana alla guida della Direzione generale Salute, Sandra Gallina, che da luglio è stata chiamataDirezione generale del Commercio per prendersi sulle spalle una responsabilità ben più gravosa: stringere al più presto il più alto numero di accordi con le case farmaceutiche per permettere a tutti i cittadini europei di ricevere in tempi rapidi il vaccino anti Covid-19. Succede che da settimane Gallina, funzionaria con una lunghissima esperienza da top negoziatrice dell’Ue, già fra i responsabili ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Giù Bufera vaccini a Vibo: Longo ordina restituzione dosi e la Limardo scatena la protesta ... Maria Limardo, c he oggi non manda giù questo nuovo "ordine" dato da Longo e chiama a raccolta ...servizio del commissario straordinario per la sanità con il quale si richiede la c onsegna dei vaccini ...

Vaccino Sputnik prodotto in Italia? Governo e Lombardia si dissociano. Come funziona e perché c'è aria di guerra fredda A Bruxelles non va giù l'idea che Roma corra da sola, e a dire il vero lo stesso premier Draghi e i ...segreti russi di condurre una campagna di disinformazione volta a minare la fiducia nei vaccini ...

