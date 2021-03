Vaccinazioni, al via anche il personale universitario: il rettore Canfora apripista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stato il rettore Gerardo Canfora uno dei primi a vaccinarsi presso l’area appositamente attrezzata in Piazza Guerrazzi per le inoculazione anti Covid di docenti e personale amministrativo dell’Universita’ del Sannio. È venuto dunque il turno anche dell’Ateneo unitamente al Conservatorio Nicola Sala Giustino Fortunato e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento per partecipare alla campagna vaccinale: del resto era stato lo stesso Senato Accademico a voler sostenere ed accelerare il lavoro dell’Asl nella profilassi dei cittadini sanniti. Il rettore ha fatto dunque da apripista presso la struttura che è stata allestita proprio nel Rettorato. Oggi il programma prevede di vaccinare 150 persone e si procederà fino a domenica per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stato ilGerardouno dei primi a vaccinarsi presso l’area appositamente attrezzata in Piazza Guerrazzi per le inoculazione anti Covid di docenti eamministrativo dell’Universita’ del Sannio. È venuto dunque il turnodell’Ateneo unitamente al Conservatorio Nicola Sala Giustino Fortunato e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento per partecipare alla campagna vaccinale: del resto era stato lo stesso Senato Accademico a voler sostenere ed accelerare il lavoro dell’Asl nella profilassi dei cittadini sanniti. Ilha fatto dunque dapresso la struttura che è stata allestita proprio nel Rettorato. Oggi il programma prevede di vaccinare 150 persone e si procederà fino a domenica per ...

