Tutolo porta a Bari la vertenza degli Lsu di Manfredonia | ' La Regione intervenga presso il Governo per consentire la stabilizzazione'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tutolo porta

FoggiaToday

ha chiesto di sapere innanzitutto 'se la Giunta regionale sia a conoscenza della vicenda'. Manfredonia annovera il numero più cospicuo di Lsu impiegati nella pubblica amministrazione in ...... così come è altrettanto evidente che la regia dell'operazionedirettamente ad Antonio, oggi consigliere regionale e referente locale del soggetto politico che fa capo direttamente al ...Il consigliere regionale Antonio Tutolo, del gruppo ‘CON Emiliano’, questa mattina ha depositato un’interrogazione a risposta scritta urgente per l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, per ricevere ch ...In particolare, Tutolo ha chiesto di sapere “se la Giunta regionale sia a conoscenza della vicenda che, se non risolta, porterebbe a creare una spiacevolissima eccezione in una Regione nella quale il ...