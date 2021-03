Sci alpino | Sofia Goggia riceve l’ok per tornare sugli sci Possibile la presenza a Lenzerheide?

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Viene alimentata la flebile speranza di vedereal cancelletto di partenza delle Finali della Coppa del Mondo di sci, dove potrebbe conquistare la Coppa di specialità in discesa libera, anche se la Federazione, nel fornire l’elenco degli atleti attualmente qualificati alle ultime gare stagionali del circuito maggiore ha comunque confermato lo status di infortunata, lasciando intendere l’impossibilità a prendervi parte. L’azzurra oggi si è sottoposta ad una visita di controllo presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano, la stessa dove era stata operata a febbraio dopo la frattura al piatto tibiale laterale del ginocchio destro di Garmisch-Partenkirchen, in seguito ad una caduta occorsa il 31 gennaio. Questo il comunicato stampa della FISI: “si è sottoposta nella ...

Advertising

Gazzetta_it : #Sci alpino. #Goggia, via libera dei medici #Fisi: “Può tornare a sciare” @fisalpine - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, la nota della FISI sulle condizioni di Sofia #Goggia: 'Via libera al proseguimento del per… - sportli26181512 : Sophie Mathiou e Giovanni Franzoni, il futuro dello sci verso Milano-Cortina 2026: I Mondiali juniores di sci alpin… - AlpiFisi : Sci alpino: i risultati della due giorni sulla Casola Nera - cimentipaola : Campionati Italiani Children 2021 - SCI ALPINO -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Impresa Mondiale di Sophie Mathiou, medaglia d'oro nello Slalom dei Campionati Mondiali Juniores di, a Bansko(Bulgaria). Un autentico crescendo per la diciannovenne di Gressan, atleta del Centro Sportivo dei Carabinieri: tredicesima nel SuperG di lunedì, decima in Gigante, ieri, fino al ...A Campo Felice si è svolta una interessante 'duegiorni' di, con gare di slalom gigante valide come qualificazione regionale del 'Trofeo Pinocchio sugli' . Prima giornata riservata alle categorie Baby e Cuccioli , seconda a Ragazzi e Allievi. ...Sci alpino, la nota della FISI sul recupero di Sofia Goggia. Nuovi esami per l'azzurra: "Via libera al proseguimento del percorso riabilitativo" ...Nel prossimo fine settimana si svolgeranno le gare che assegneranno i titoli di Campione regionale per le categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Seniores. Sulla pista Innamorati di Campo Felice, fresca ...