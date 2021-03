Roghi CNAL | “Napoli è una città allo sbando | De Magistris si dimetta”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “La più grande metropoli del Sud,, sta subendo pesantemente la crisi pandemica e quella politica. La disoccupazione aumenta vertiginosamente, le botteghe storiche della citta’ stanno chiudendo per fallimento, assessori che si dimettono e il Sindaco è impegnato in Calabria per le regionali”. E’ quanto ha affermato Salvatore Ronghi, segretario generale dellaa conclusione della riunione del direttivodi. “sta pagando un prezzo salatissimo per la pandemia e per la pessima amministrazione Deche vede una Giunta in continuo “rinnovamento” per tentare di mantenere in vita i fragili equilibri politici mentre l’economia cittadina arretra sempre di più, si vanificano le potenzialità economiche ed occupazionali di ...