Ritrovata in un canneto in stato confusionale la giovane mamma scomparsa nella notte. Ecco come sta

Advertising

viverepesaro : Ritrovata la ragazza scomparsa, ero in un canneto -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovata canneto

Corriere Adriatico

E' statain stato confusionale la giovane mamma scomparsa nella notte nelle campagne di Candelara. La 26enne, che era scomparsa da sola e non con i due figli come era trapelato in un primo momento, ...Presenti gli artisti: Pino Castagna con il ''; Alik Cavalieri con il 'Monumento'; Davide ... Tante le novità che attendono il pubblico in questalibertà di movimento. Da oggi, i ...E' stata ritrovata in stato confusionale la giovane mamma scomparsa nella notte nelle campagne di Candelara. La 26enne, che era scomparsa da sola e non con i due figli come era trapelato ...1' di lettura 10/03/2021 - Si è conclusa in modo positivo la ricerca della ragazza scomparsa questa notte. La giovane è stata ritrovata in un canneto. Alle 15 di oggi pomeriggio la giovane è stata rit ...