Psg Barcellona 1-1 LIVE: blaugrana vicinissimi al gol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Parco dei Principi”, PSG e Barcellona si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Psg Barcellona 1-1 Fischio d’inizio – si parte 4? Chance per Messi – Dembele sguscia tra due avversari e serve a rimorchio Messi che tira ma la conclusione viene rimpallata 7? Colpo di testa di Busquets – Colpo di testa del numero 5 che anticipa tutti sul primo palo ma non riesce ad indirizzare: palla alta. 8? Punizione di Messi – Gira il mancino della Pulce che va vicino al gol su calcio di punizione da ottima posizione, Navas era comunque in traiettoria 10? Tiro di Dembele – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Psg e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Parco dei Principi”, PSG esi affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Psg1-1 Fischio d’inizio – si parte 4? Chance per Messi – Dembele sguscia tra due avversari e serve a rimorchio Messi che tira ma la conclusione viene rimpallata 7? Colpo di testa di Busquets – Colpo di testa del numero 5 che anticipa tutti sul primo palo ma non riesce ad indirizzare: palla alta. 8? Punizione di Messi – Gira il mancino della Pulce che va vicino al gol su calcio di punizione da ottima posizione, Navas era comunque in traiettoria 10? Tiro di Dembele – ...

