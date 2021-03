Professionista va a Napoli, si contagia e torna a casa: moglie e figli positivi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – Una intera famiglia è risultata positiva al Covid-19. Nel tardo pomeriggio del 9 marzo un uomo, sua moglie e i due bambini sono risultati positivi all’esito del tampone. I tamponi somministrati al resto della famiglia vanno ad aggiungersi al primo fatto: quello all’uomo, un Professionista contagiato a Napoli e già risultato positivo nei giorni scorsi. la buona notizia è che nessuno dei membri accusa sintomi tali da richiederne il ricovero in struttura ospedaliera specializzata. La conseguenza è stata immediata: il nucleo familiare è stato posto in isolamento. L’Asl, in queste ore, è impegnata a ricostruire la catena dei contatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – Una intera famiglia è risultata positiva al Covid-19. Nel tardo pomeriggio del 9 marzo un uomo, suae i due bambini sono risultatiall’esito del tampone. I tamponi somministrati al resto della famiglia vanno ad aggiungersi al primo fatto: quello all’uomo, unto ae già risultato positivo nei giorni scorsi. la buona notizia è che nessuno dei membri accusa sintomi tali da richiederne il ricovero in struttura ospedaliera specializzata. La conseguenza è stata immediata: il nucleo familiare è stato posto in isolamento. L’Asl, in queste ore, è impegnata a ricostruire la catena dei contatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

