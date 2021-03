Piaggio, Standard & Poor’s alza outlook da negativo a positivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha alzato da negativo a positivo l’outlook del gruppo Piaggio, confermando il rating B+. “I risultati del gruppo Piaggio per il 2020 hanno superato il nostro precedente scenario di base, grazie al significativo recupero della performance operativa nel secondo semestre“, hanno sottolineato gli analisti di Standard & Poor’s. “L’outlook positivo riflette la nostra visione che la performance operativa di Piaggio sia destinata a riprendere forza dopo un 2020 difficile, consentendo all’indice S&P Global Ratings-adjusted FFO (Funds From Operations) di tornare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – L’agenzia di ratinghato dal’del gruppo, confermando il rating B+. “I risultati del gruppoper il 2020 hanno superato il nostro precedente scenario di base, grazie al significativo recupero della performance operativa nel secondo semestre“, hanno sottolineato gli analisti di. “L’riflette la nostra visione che la performance operativa disia destinata a riprendere forza dopo un 2020 difficile, consentendo all’indice S;P Global Ratings-adjusted FFO (Funds From Operations) di tornare ...

