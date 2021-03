Pedopornografia: nel computer immagini di sesso tra minorenni, arrestato 42enne a Pistoia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli investigatori del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Firenze e della sezione di Pistoia , hanno arrestato un uomo di 42 anni di Pistoia , per detenzione di ingente quantità di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli investigatori del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Firenze e della sezione di, hannoun uomo di 42 anni di, per detenzione di ingente quantità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia nel Pedopornografia: nel computer immagini di sesso tra minorenni, arrestato 42enne a Pistoia Inoltre nel personal computer è stato trovato un programma di file sharing al cui interno, nel campo "ricerca", sono state scoperte parole chiave finalizzate alla ricerca di materiale ...

Pedopornografia: nel computer immagini di sesso tra minorenni, arrestato 42enne a Pistoia

Reenge porn, affigge manifesti dell’ex fidanzata 13 enne, 17enne in comunità. Una maxioperazione anti-pedopornografia è in corso in tutta Italia, con l'impiego di oltre 300 uomini della polizia Postale che stanno eseguendo perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e ...

