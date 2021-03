Pallavolista licenziata perché incinta: il Volley Pordenone chiede anche i danni (Di mercoledì 10 marzo 2021) A pochi giorni dalle celebrazioni dell’8 marzo e in un momento storico sempre più caratterizzato da femminicidi e soprusi, l’ennesima storia che non avremmo voluto sentire. Una giocatrice di pallavolo, Lara Lugli, rimasta incinta a 39 anni e che giocava per il Pordenone dal 2018, non solo si è vista interrompere il contratto ma è anche stata citata per danni. La storia è diventata virale grazie ad un post su Facebook della diretta interessata fino ad approdare sulle pagine del Corriere della Sera, costringendo la Maniago Pordenone (all’epoca dei fatti Volley Pordenone) a prendere una posizione pubblica. La citazione per danni La citazione per danni sarebbe motivata dalla violazione del contratto della Lugli “vendendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) A pochi giorni dalle celebrazioni dell’8 marzo e in un momento storico sempre più caratterizzato da femminicidi e soprusi, l’ennesima storia che non avremmo voluto sentire. Una giocatrice di pallavolo, Lara Lugli, rimastaa 39 anni e che giocava per ildal 2018, non solo si è vista interrompere il contratto ma èstata citata per. La storia è diventata virale grazie ad un post su Facebook della diretta interessata fino ad approdare sulle pagine del Corriere della Sera, costringendo la Maniago(all’epoca dei fatti) a prendere una posizione pubblica. La citazione perLa citazione persarebbe motivata dalla violazione del contratto della Lugli “vendendo ...

