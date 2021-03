Olimpiadi | Bach | ' nessun dubbio che Giochi Tokyo si faranno' **

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "La domanda non è se ma come si terranno i. Non c'èche la cerimonia di apertura si terrà ail 23 luglio 2021". Il presidente del Cio, Thomas, assicura sulla regolare disputa delle Olimpiadi estive, già rinviate di un anno a causa della pandemia di coronavirus.

