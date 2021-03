“Non so se mi vedrete più in tv dopo questo flop…”. Carlotta Dell’Isola non nasconde la sua amarezza (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante sia passata più di una settimana dal termine del ‘GF Vip’ continuano a far discutere le vicende legate ai concorrenti. Rosalinda Cannavò ad esempio ha deciso di dire praticamente basta e ha intenzione di abbandonare i social network. Troppo gravi le offese ricevute da molti utenti e non solo, visto che anche l’influencer Deianira Marzano l’ha criticata aspramente. Giulia Salemi ha invece accettato il suo primo lavoro ed ha commentato l’intervista di Harry e Meghan. Stefania Orlando invece ha raccontato alcuni dettagli hot, rivelando di non aver sentito comunque la mancanza di sesso nella Casa più spiata d’Italia proprio per l’assenza del coniuge. Ma anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno fatto discutere non poco. Infatti, il conduttore ha rivelato di aver fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli. E ha anche tirato un po’ le orecchie a Carlotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante sia passata più di una settimana dal termine del ‘GF Vip’ continuano a far discutere le vicende legate ai concorrenti. Rosalinda Cannavò ad esempio ha deciso di dire praticamente basta e ha intenzione di abbandonare i social network. Troppo gravi le offese ricevute da molti utenti e non solo, visto che anche l’influencer Deianira Marzano l’ha criticata aspramente. Giulia Salemi ha invece accettato il suo primo lavoro ed ha commentato l’intervista di Harry e Meghan. Stefania Orlando invece ha raccontato alcuni dettagli hot, rivelando di non aver sentito comunque la mancanza di sesso nella Casa più spiata d’Italia proprio per l’assenza del coniuge. Ma anche alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno fatto discutere non poco. Infatti, il conduttore ha rivelato di aver fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli. E ha anche tirato un po’ le orecchie a...

WeAreTennisITA : Se lo guardate dal campo, non lo vedrete mai sorridere. Ma non lo vedrete neanche guardare da un'altra parte. Mai.… - Esterin62237737 : RT @Tony15989300: E non litigate in twitter con sconosciuti che non vedrete mai, siate eleganti e precisi nelle vostre frasi, vai a cagare… - Tony15989300 : E non litigate in twitter con sconosciuti che non vedrete mai, siate eleganti e precisi nelle vostre frasi, vai a c… - MoManjii : Alla fine di questa pantomima, al SSN costerà più un non vaccinato o un malato psichiatrico? Vedrete che business d… - ciaodebag : RT @rossanovalbones: @pdnetwork @VCuppi Se non cacciate tutti i renziani lasciati li per distruggere come solo lui sa fare forse vogliono r… -