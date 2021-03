Nardella | “Le misure vanno rinforzate | ok interventi sul weekend”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) FIRENZE – “Intervenire sui weekend può essere una misura. Dobbiamo essere bravi a non inseguire il virus, ma a prevenirlo, quindi capire la dinamica del contagio e intervenire tempestivamente informando i cittadini”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Rai News 24. Le misure anti Covid “al momento sono abbastanza efficaci, ma possono essere rinforzate, soprattutto se vogliamo, come io credo, preservare la scuola”. Prima delle chiusura delle classi, infatti, “ci sono molte altre limitazioni da applicare”. E qui il primo cittadino torna sull’ordinanza “che firmerò oggi stesso, dopo il Cosp”, con cui stopperà la vendita, l’asporto e il consumo di alcol dalle 16 al coprifuoco il venerdì, il sabato e la domenica.

