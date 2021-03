Milano Fashion Week 2021: Anteprima Fall/Winter 2021 collection (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una raffinatezza rassicurante, senza eccessi, un lusso che è fatto di intensi momenti da vivere, di attimi di infinita autenticità. Alla Milano Fashion Week 2021, attraverso un video emozionale, Anteprima svela la Fall/Winter 2021 collection. La citazione «A vision of new horizon; a simple beauty with emotional sensivity» è già una chiara dichiarazione di intenti. Sono trascorsi ben 23 anni da quando la talentuosa designer Izumi Ogino entrava a far parte del calendario della moda milanese, divenendo la prima stilista giapponese a sfilare alla Milano Fashion Week. La stilista ha saputo dimostrare di essersi guadagnata il suo straordinario successo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una raffinatezza rassicurante, senza eccessi, un lusso che è fatto di intensi momenti da vivere, di attimi di infinita autenticità. Alla, attraverso un video emozionale,svela la. La citazione «A vision of new horizon; a simple beauty with emotional sensivity» è già una chiara dichiarazione di intenti. Sono trascorsi ben 23 anni da quando la talentuosa designer Izumi Ogino entrava a far parte del calendario della moda milanese, divenendo la prima stilista giapponese a sfilare alla. La stilista ha saputo dimostrare di essersi guadagnata il suo straordinario successo ...

