Meloni | Fratelli d’Italia chiede di concentrare ogni sforzo per tutelare gli anziani

In una nota Giorgia Meloni, invita il Governo a riaprire scuole, palestre e scuole di danza. E a concentrarsi sulla tutela degli anziani. "Dati dell'Istituto Superiore di Sanità sui 100.000 morti per Covid che ha avuto l'Italia: il 95,6% ha più di 60 anni; 86,2% più di 70 anni; 61,9% più di 80 anni. Cosa fa il Governo davanti a questi dati? Chiude le palestre, le scuole di danza e le scuole. Fratelli d'Italia, invece, chiede da sempre di concentrare ogni sforzo per tutelare gli anziani anche con posti riservati sui mezzi pubblici, orari dedicati nei supermercati, alla posta e negli uffici pubblici, e con una assistenza domiciliare dedicata a chi la richiedesse. Le nostre proposte sono formalizzate da ...

