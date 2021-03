McKinsey | pubblicato dal ministero il documento dell’ accordo Tre i compiti | confronto dei piani | sincronizzazione | accesso alla rete della società

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi ilEconomia e delle Finanze hasul suo sito la“determina a contrarre” con ladi consulenza statunitense. Datato 19 febbraio 2021 il contratto stima il pagamento in 30mila euro più Iva. La nota deldiffusa il 6 marzo specifica che il pagamento poi concordato è stato di 25mila euro più Iva. Ilcontiene anche l’elenco deiaffidata al consulente che vengono suddivisi in 3 capitoli. Il primo è l’elaborazione di uno studio comparativo tra ielaborati dai vari paesi UE per l’utilizzo dei fondi del recovery fund. Il secondo è un’attività finalizzata ad assicurare il rispetto delle scadenze delle consegne dei...

Anche a Parigi, come a Roma, McKinsey è al centro di polemiche aspre e si grida allo scandalo da quando M, il magazine del Monde, ha pubblicato un'inchiesta dedicata ai rapporti di lunga data tra il governo francese e la società di consulenza. Dopo giorni di polemiche sul ruolo di McKinsey nella stesura del Recovery plan italiano, il Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato il contratto.