Manchester United-Milan, la carica di Kjaer: “Pronti per domani!” (Di giovedì 11 marzo 2021) Simon Kjaer, difensore del Milan, è intervenuto su Twitter dimostrandosi carico in vista del match di Europa League contro il Manchester United Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) Simon, difensore del, è intervenuto su Twitter dimostrandosi carico in vista del match di Europa League contro ilPianeta

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - SkySport : Manchester United-Milan, i 10 calciatori che hanno giocato con entrambe - TMit_news : Nessun gol dagli ottavi di Champions in poi ???? A Cristiano Ronaldo non succedeva dai primissimi tempi al Mancheste… - PianetaMilan : #ManchesterUnitedMilan, la carica di @simonkjaer1989: 'Pronti per domani!' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kjaer - sportli26181512 : Donnarumma e l'attesa per la gara con lo United: 'È l'ora dell'Europa League': Intervenuto sul proprio profilo Inst… -