Lockdown nel weekend: il governo decide oggi la modifica al Dpcm con nuove misure e regole (Di mercoledì 10 marzo 2021) I numeri del Covid-19 in Italia hanno aperto la discussione su nuove restrizioni per fermare la curva dei contagi. Nelle scorse ore, il Cts ha incontrato il governo e dettato le proprie linee guida per le prossime settimane e spetta oggi al governo fare il nuovo passo avanti e decidere con che misure cambiare il Dpcm entrato in vigore il 6 marzo fino a dopo Pasqua. Lockdown nel weekend e nuove restrizioni L’Italia è di nuovo di fronte alla possibilità di veder scattare nuovi divieti. Ad un anno di distanza dal primo Lockdown, i cittadini fanno i conti con la probabilità di un nuovo Lockdown nel fine settimana, sulla scia lasciata dal periodo natalizio, anche per le regioni che ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) I numeri del Covid-19 in Italia hanno aperto la discussione surestrizioni per fermare la curva dei contagi. Nelle scorse ore, il Cts ha incontrato ile dettato le proprie linee guida per le prossime settimane e spettaalfare il nuovo passo avanti ere con checambiare ilentrato in vigore il 6 marzo fino a dopo Pasqua.nelrestrizioni L’Italia è di nuovo di fronte alla possibilità di veder scattare nuovi divieti. Ad un anno di distanza dal primo, i cittadini fanno i conti con la probabilità di un nuovonel fine settimana, sulla scia lasciata dal periodo natalizio, anche per le regioni che ...

Advertising

SimoneCosimi : Il #lockdown nel fine settimana che impedisce di andarsene all'aria aperta con l'arrivo del bel tempo, di ristorare… - ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - davidefigoli : RT @GerosaLorenzo: Il nuovo modello di #lockdown per il #CTS è andare al lavoro, per chi ce l’ha ancora, in settimana e restare tappati in… - LMonocrom : @albemilano @ItalianPolitics Questa è un'idea che circola ma di lockdown a sostegno di una contemporanea campagna v… -